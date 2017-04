Terrorism Peterburis – nii lähedal!

05. aprill 2017

Terrorism on Eestit varem juba puudutanud. Eelmisel suvel hukkus Nice’is aset leidnud terrorirünnakus kaks Eesti kodanikku. Siinsamas lehes kõrvalleheküljel käsitletakse eelmisel nädalal Tallinnas toimunud Euroopa Liidu terrorismi teemalist konverentsi, kus siseminister Andres Anvelt pidas terrorismiohtu Eestis praegu madalaks. Sama kinnitas esmaspäeval pärast terrorirünnakut ka välisminister Sven Mikser. Loodame, et nii see ka jääb.

Kuid tõsiasi on ka see, et terrorismi toimepanemiseks vajalikke vahendeid saab ka Eesti lähedal kätte väga lihtsalt. Eelmisel nädalal välja antud Soome kaitsepolitsei Supo aastaraamatus öeldakse, et üksitegutsevatest terroristidest lähtuv oht on Soomes ja Euroopas tõusnud. Rootsi Kaitseülikooli vanemteadur Hans Brun tõdes eelmisel nädalal, et terrorism on odav – enesetapuvesti valmistamiseks kulub vaid 150 eurot. "Göteborgist saate osta käsigranaadi 40 euroga, Kalašnikovi 1500 euroga. See võtab Stockholmis umbes 45 minutit, kui teate, kellele helistada."