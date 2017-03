Peaminister Ratas:Eesti kaitsetööstus on teinud olulise arenguhüppe

Kohtumisel räägiti Eesti kaitsetööstuse viimaste aastate olulisest arenguhüppest ning arutati kuidas tõhustada koostööd riigi ja sektori vahel. „Tänasel päeval ei kahtle Eesti kaitsetööstuse vajalikkuses enam keegi. EKTL alla koondunud sadakond ettevõtet annavad selgelt märku sellest, et sektor areneb kõrge väärtusloomega ning selgete konkurentsieelistega majandusharuks, mis loob Eestis uusi töökohti ja annab järjest suurema panuse majanduskasvu,“ lausus Ratas. Peaministri sõnul on riiklikul kaitsetööstusel oluline roll ka Eesti kaitsevõime arendamisel.

„Siinloodud tootearendus annab lahinguväljal Eesti sõduritele eelise ning seeläbi tõstame riigi kaitsevõimet,“ ütles Ratas. Lisaks eelnevale on peaministri sõnul äärmiselt oluline toetada kaitsetööstusettevõtete innovatsiooni ja ekspordivõimalusi. „Meie ettevõtete lahendused küber-, piirikaitse ning mehitamata süsteemide arendamisel on maailmas pälvinud suurt tähelepanu. See näitab selgelt, et Eesti kaitsetööstus on jõudnud enda arengus ja tulemustes järgmisele arengutasemele, mida maailmas hinnatakse,“ hindas Ratas.

Kohtumise lõpuks tõdeti, et Eesti Kaitsetööstuse Liit on saanud heaks partneriks nii Eesti kui välisettevõtjatele ja kaitsetööstuse valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele. Eesti Kaitsetööstuse Liit on 2009. aastal asutatud mittetulunduslik organisatsioon, mille tegevust rahastavad liidu liikmed. Liidu eesmärgiks on koondada Eesti ettevõtteid, luua neile paremaid võimalusi kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turgudel ning seeläbi panustada Eesti kaitsevõime tugevdamisesse ja majandusse.

