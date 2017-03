Valmistumisi valimisteks

AIVO OINA, 29. märts 2017

Mõned näited arvamustest: „ Ei ole hea, et asutuse juht on ametis juba 25 aastat. Meil on neljas president, ma ei tea, mitmes peaminister ja vallavanem. Kõikide kohalike koolide-lasteaedade juhid on vahetunud. Ei ole normaalne, et direktor hirmutab ja alandab oma kolleege. Ei ole normaalne, et lapsevanem visatakse kabinetist välja, teda sõimatakse ja ei lasta tal sõnagi öelda. Ei ole normaalne, et direktor sõimab ja karjub õpetaja peale laste ees. Normaalne on jääda vahel haigeks, olla depressioonis ja psüühiliselt rivist väljas, muretseda oma koha pärast, kui juured on alla kasvanud. Kuid ametnikul ei ole õigust ebanormaalselt käituda, mõnitada, kiusata, hirmutada.“