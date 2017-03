Isamaa ja emakeel

EINAR-EDUARD LEPP, 29. märts 2017

Keelekultuurikajastustes kurdetakse kõnekeele vaesumist, sest meie noored tulevikuloojad ei tea enam paljude tavaliste sõnade tähendustki, kuigi nood olid alles mõne kümnendi eest igapäevased tarbesõnad. Eesti kirjandusklassika muutub noortele eestlastele üha kaugemaks. Keda see saaks rõõmustada?

Emakeele rikastamine ja uuendamine on see-eest kujunenud meil presidentide pärusmaaks. Alates Lennart Meri tõeliselt lopsakast sõnaseadest. Toomas Hendrik Ilvese "sõnause"-sadulas ratsutas meie keeleruumi "taristu". President Kaljulaidile meenus mitmuse osastava i-vorm: "ringkonnis" = ringkondades; lisaks saime rikkamaks „komberuumi“ võrra.

mõttekas mõtiskella ka meie seadusliku emakeelepäeva nimest ja sisust. Nimetamisväärse hulga kaasmaalaste kodukeeleks-emakeeleks pole teps mitte eesti keel. Nende keelte kasutajaid on laias ilmas oi kui palju. Etniliselt ennast eestlaseks pidajaid ainult napp miljon. Ehk oleks nende kõige armsama keele säilitamise ja arendamise toetamiseks sobilikum EESTI KEELE PÄEV.

