Prügindus klaariks!

kõik prügilad tuleb panna prügi vastu võtma tasuta! Jah, just nimelt tasuta! See tuleb teatavaks teha kogu rahvale. Ja kui siis veel mõni pahategija viib prügi ja rämpsu metsa alla, tuleb teda karistada karmilt ja panna ta ise oma reostust likvideerima.

Kõigepealt: kõik prügilad tuleb panna prügi vastu võtma tasuta! Jah, just nimelt tasuta! See tuleb teatavaks teha kogu rahvale. Ja kui siis veel mõni pahategija viib prügi ja rämpsu metsa alla, tuleb teda karistada karmilt ja panna ta ise oma reostust likvideerima.

Kuidas rikkujatest teada saada? Eks ikka kaasinimeste, rahva tõeliste esindajate kaudu, sest kus tegijaid, seal nägijaid. Pole see reostus taskupõhjast välja puistatud puru, vaid tegelikult on mängus autokoormatäied. Et nägijad tähelepandust teada annaksid, on tarvis teha selgitustööd. Kui tarvis, siis tuleb valvsaid ka premeerida.