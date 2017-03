Üks valulaps

ELMAR HOLLMANN, 29. märts 2017

Valitsusel oleks aeg võtta vaatluse alla kohalike omavalitsuste struktuur. Töötavad ametnikud tuleb eraldada igasugustest poliitbroileritest ja lõpetada nende palgalpidamisega maksumaksjate raha tuuldeloopimine. Tarbetute ametkondade likvideerimisest vabanevad ressursid saab suunata stagneerunud majanduse elluäratamiseks.

Sõjaeelsel arvelauaajastul hoidis mu sünnivalla asjaajamise korras vallasekretär. Kuna taludes tollal telefone polnud, oli talle abiks koristaja-käskjalg. Arvutiajastul, kus igal koolilapselgi on nutitelefon taskus, istub samas vallamajas kümmekond ametnikku, kusjuures vallaelanike arv on kahanenud enam kui poole võrra. Kas arvutid pärsivad mingil määral ajutegevust? Või milles on probleem?

Õhtulehes (22.12.2011) väitis tuntud politseiasjatundja Koit Pikaro, et 1/3 ametnikest on lihtsalt lollid. Ränk iseloomustus! Kuid kahjuks peab nentima, et see väide vast polegi laest võetud. Minugil on ses asjas isiklikke kurbi kogemusi.

Valitsuskoalitsiooni loosungid „Ajame Eesti asja!“ ja „Teeme teisiti!“ vajavad tõestamist, et need pole lihtsalt valijate moosimiseks välja mõeldud. Reformistliku valitsuse hoidis võimul ametnikearmee ja e-valimistega manipuleerimine. Rahvas siiski loodab, et see on jäädav minevik, ja ta ootab valitsuselt demokraatliku õigusriigi taastamist, sest selle alustalad said kõvasti kahjustatud oravate võimutsemise ajal.

ELMAR HOLLMANN, Kärdla, Hiiumaa

