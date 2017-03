Narva keskerakondlased valmistuvad kohalike omavalitsuste valimiseks

ANDRUS TAMM, 29. märts 2017

Ehkki Yana Toom andis oma nõusoleku aidata eelseisvatel valimistel Tallinnat ja kandideerib Põhja-Tallinnas, lubas ta siiski Narvale oma abikäe ehk olla siin piisavalt nähtav. „Narva piirkond on võtnud endale eesmärgiks seada valimistel üles 100 kandidaati, andes sellega au ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Loomulikult on seatud eesmärk valimised Narvas tugevalt võita ja säilitada siin Keskerakonna ainuvõim,“ ütles Narva piirkonna aseesimees Aleksei Voronov, tutvustades keskerakondlastele Narva piirkonna valimisprogrammi, mis hõlmab Narva kõiki elusfääre ja on kooskõlas linna arengukavaga.