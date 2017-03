Sulguv erakond

29. märts 2017

"Me tuleme, et uut tüüpi jõuna viia Eesti poliitikaelu välja senisest voolusängist, kus võimuerakonnad on keskendunud võimu säilitamisele ja iseenda heaolule," kuulutasid vabaerakondlased oma 2014. aastal avaldatud manifestis. Skeptikud leidsid juba toona, et tegemist on klassikalise populistliku projektiparteiga, mida IRL-i sisemises võimuvõitluses alla jäänud tegelased loovad eesmärgiga pikendada enda poliitilist karjääri. Kuid Vabaerakonna asutajate hulka kuulus ka idealiste, kes võtsid manifesti tõsiselt. Kohtumine reaalsusega on olnud karm. Tänaseks on paljud asutajad Vabaerakonnast juba lahkunud, välja heidetud või sisemiselt tõrjutud.