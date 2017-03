Riigikogu Keskerakonna fraktsioon jätkab seniste juhtidega

22. märts 2017

Fraktsiooni esimehe valimistel seati üles Kersti Sarapuu kandidatuur, keda toetas 19 saadikut 25st kohaolnust. Sama palju poolthääli said ka mõlemad aseesimehe kandidaadid. Fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu sõnas, et vastutus suurima koalitsioonipartnerina on kahtlemata suur. „Fraktsiooni liikmed on olnud tublid. Loomulikult on erinevates küsimustes meil fraktsioonis ka eriarvamusi ja see on igati tervitatav, et asju arutatakse ja analüüsitakse. Päeva lõpuks oleme igal juhul ühise eesmärgi eest väljas – et elu Eestis muutuks paremaks,“ sõnas Sarapuu.

13. märtsil otsustas erakonna juhatus toetada nii Sarapuu kui ka Korbi ja Savisaare jätkamist oma ametites. „Loomulikult toetasime erakonna juhatuses Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juhtide Kersti Sarapuu, Valeri Korbi ja Erki Savisaare jätkamist. Nad on end senise tubli tööga tõestanud ning hoidnud fraktsiooni tegusa ja ühtsena. Riigikogu fraktsioonil on oluline roll viimaks ellu meie programmi ning poliitilisi seisukohti. Fraktsiooni tänane juhtkond esindab ühtlasi erinevaid Eestimaa piirkondi, omades seeläbi laiapõhjalist ülevaadet inimeste eluolust ja ootustest riigile,“ selgitas Jüri Ratas.

Homme toimuvad Riigikogus ka parlamendi spiikri ja asespiikrite valimised. Keskerakonna kandidaat asespiikri kohale on Enn Eesmaa, kes peab seda ametit ka praegu.

Viimati muudetud: 22.03.2017

