Separatismisüüdistus on Reformierakonna naeruväärne propagandatrikk

22. märts 2017

Mihhail Stalnuhhin sõnas, et ta austab Pentus-Rosimannust kui pikaajalist kolleegi, kuid kahjuks on riigikogulasel tõenäoliselt rohkelt muremõtteid Autorolloga ja seepärast on ta hakanud kasutama sõnu, mille tähendust ta kahjuks päris täpselt ei tea, näiteks „separatism“. „Mõistan hea kolleegi muret ning seetõttu ka ühtlasi võimalust, mida annab Venemaaga hirmutamine, kuid soovitan tal mitte kasutada totalitaristlikke võtteid poliitilistes debattides. Ainult sellise süsteemi veendunud austaja arvab, et maailmas saab olla ainult üks õige arvamus ning selleks on täpselt tema kinnisidee,“ rõhutas Stalnuhhin. Ta sõnas, et tema ettepanek suhtluse taastamisest on tehtud silmas pidades Eesti majanduspoliitikat, kuid lõplikud otsused tehakse ühiselt siiski komisjonides.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas samuti, et kui komisjonid, kuhu kuuluvad kõikide erakondade liikmed, soovivad mõelda ka idasuunal, siis tuleks seda arutelu pigem tervitada kui automaatselt hukka mõista. „Tuletan Pentus-Rosimannusele meelde, et Riigikogu majanduskomisjon on juba teinud otsuse, et Venemaale minna, kuid vastuseisu Reformierakonna poolt pole ma kuulnud,“ rääkis Karilaid. Ta lisas, et selline destruktiivne käitumine olekski absurdne ning ta loodab, et riigikogulase soov inimesi hirmutada selliste räigete süüdistustega, jääb Pentus-Rosimannuse sooloks.

Riigikogu majanduskomisjon teatas 10. märtsil, et osaletakse Moskvas transpordi- ja transiidimessil, et poliitilisel tasandil sektorit toetada. „Loodame, et Reformierakonna juhtkond ei ole ka oma fraktsioonis niivõrd hüsteeriline kui avalikkuse ees, et majanduskomisjoni reformierakondlastest liikmed Deniss Boroditš või Toomas Kivimägi välja visatakse. Kui nendegi tegevust hinnatakse separatismi õhutamiseks, siis kutsun neid üles sealt fraktsioonist lahkuma,“ ütles Karilaid.

Aktuaalsele kaamerale ütles Karilaid eile Venemaale kehtestatud sanktsioonide vajalikkusest rääkides, et see on Euroopa Liidu ühisrinde küsimus ning need otsused sünnivad kindlasti koos teiste liikmesriikidega. Samas pidas ta siseriikliku arutelu Venemaa küsimustes pigem tervitatavaks.

Viimati muudetud: 22.03.2017

