Täna toimub konverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest

22. märts 2017

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart tõdeb, et oskus mõista ja kõnelda erinevaid keeli on suur anne ja rikkus. „Meie lasteaedades ja koolides õpivad juba praegu koos väga erineva kultuuritaustaga ja erinevaid keeli kõnelevad lapsed, seega algab ka teise või isegi kolmanda keele õpe üha nooremalt,“ märkis Kõlvart. „Seepärast tuleb igati toetada neid haridusasutusi, kes on võtnud oma südameasjaks ja sihiks õpetada eesti keelt muu emakeelega lastele.“

Konverentsil esinevad ettekannetega ja korraldavad töötube üldhariduslike koolide õpetajad ja lasteaedade pedagoogid, kes oma igapäevases töös tegelevad eesti keele õpetamisega muu emakeelega lastele. Töötubades jagavad õpetajad oma kogemust ja tutvustavad eesti keele õpetamiseks kasutatavaid digi- ja muid õppevahendeid ning keeleõpet toetavaid meetodeid ja uudseid võtteid.

Muuhulgas võetakse luubi alla koostöö kooli ja lasteaia vahel, digivahendite kasutamine keeleõppes ja keeleoskuse arendamine karjääriõpetuse toel, samuti rahvusvahelise kaitse saanud sõjapõgenike laste kohanemine Eesti lasteaias.

Konverents saab teoks Tallinna Haridusameti, Tallinna Pae Gümnaasiumi ning oma kogemust jagavate lasteaedade ja koolide koostöös.

Varasemalt on Tallinnas korraldatud juba kümme sama teemakohast konverentsi.

