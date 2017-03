Hüvasti, hea kolleeg! Hüvasti, kallis sõber…

Jüri Poljakov jääb paljude mällu eelkõige Vene Kultuurikeskuse (VKK) või, nagu ta ise eelistas öelda, Tallinna Vene Kultuuri Keskuse juhina, kelleks valiti 2006. aastal. Ta suutis 1950. aastate algusest pärit hoone, mille seintesse olid tekkinud praod ning kus saalilagi oli publikule ohtlikuks muutunud, nii füüsiliselt kui ka moraalselt taaselustada. Peremehehoolt igatsenud hoone kordategemine oli suur väljakutse. Polnud kerge leida Tallinna pingelisest eelarvest suuri summasid, mida kultuurikeskuse renoveerimine nõudis, kuid Jüri Poljakov suutis tõestada, et selle raha eraldamine on hädavajalik, ning ta suutis seda ka efektiivselt kasutada. Tulemuseks on Tallinna ühe tähtsa kultuuri- ja arhitektuurimälestise säilimine ning elanikele hubase ja suurepärase kultuurikolde rajamine.