Tallinlase märtsilõpu-valik: Argentiina tango või idamaised rahvustantsud? Miks mitte mõlemad?

24. märtsil on sarjas „Tule tantsime, 18+“ Argentiina tango õpituba koos peoga. Selgeks saab mõne tantsusammu, ja siis takkapihta saab peo. Eelnev tantsukogemus polegi vajalik, sest kell 19 antakse tunnike õpetust; pidulikus riietuses partner tasub kaasa võtta. Pilet maksab 10 eurot, aga hinna sees on ka suupisted; jooke saab baarist.

29. märtsil kutsuvad turgi rahvaste esindajad – kabardiinid, tšerkessid, aserid, türklased, baškiirid, usbekid ja tatarlased – oma kevadpüha „Novruz Bajramõ“ puhul kaasa tantsima. On suupisteid, eriliste pillide esitlust, rahvusmänge ja -tantse.

Oluline on see, et publik pole pelgalt pealtvaataja. Kes tahab, saab ise ringmängulaadsetes tantsudes kaasa lüüa või mägede poegadega nende mängudes rinda pista. Sest pole vaid kontsert, vaid tõesti kevadpüha ja rahvapidu. Võib tulla ka viiskudega. Pilet 5 eurot.