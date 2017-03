Kui tervet rehkendust ei jõua, tee pool ...

Pensionärid, kes läksid pensionile rublaajal (praegu on nad vanuses 80+), ei saa aru tänapäevasest rehkendusest. Tollal saadeti pensionile 55-aastaselt, et teha kohta noortele. Need, kes suutsid töötada sellise töökoormusega ja pidasid vastu 25 tööaastat, et teenida välja täispensioni, on nüüd jäetud vaesusesse.