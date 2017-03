Kesknädal vabandab

INDREK VEISERIK, 22. märts 2017

Kinnitan, et Kesknädal hindab Eesti kaitseliitlasi ja nende tänuväärset tööd propagandasõjavõtete paljastamisel väga kõrgelt. Vabatahtlik tegevus on meie jaoks alati olnud tervitatav, seda eriti niivõrd olulises valdkonnas nagu riigikaitse. Sama põhimõtet jagab väga selgelt Eesti Keskerakond, mille liikmeskonnas on ka palju kaitseliitlasi.