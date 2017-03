Hallo-hallo, kenad naised! Aeg on talveunest ärgata!

HELI RAEVALD, 22. märts 2017

õgeva KENA-d said igatahes kokku ja pidasid plaane, kuidas sügisestele valimistele vastu minna ja milline on üldine poliitiline olukord.

Keskerakonna naiskogu KENA on olnud küll aktiivne erakonna üksikute suurte ettevõtmistega, aga kohalikud organisatsioonid? Kuidas neil läheb? Kui vajalikud me ikkagi oleme?

Väga oluline on meie arvamus siis, kui tulekul on otsustavad sisevalimised ja oleme kogunud allkirju koolitoidu toetuseks ning teinud avaldusi soolise palgalõhe teemal. Toiduga hakkab nüüd natuke paremini minema, otsus üks euro päevas koolitoidule kulutada on juba tehtud, aga lasteaed ja eelkool?