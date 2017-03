Peeter Ernits valiti jälle Tartumaa keskerakondlaste juhiks

HEIMAR LENK, 22. märts 2017

Tähelepanuväärne on ka piirkonnakonverentsi osavõtjate arv (144 liiget), mis tähendab, et kohal oli ligi 28% piirkonna liikmete üldarvust. Tulemus on lausa ajalooline, et peaaegu kolmandik piirkonna parteilastest konverentsile koguneb! See kinnitas veelkord sealset tugevat toetust Peeter Ernitsale.