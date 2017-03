Rootsi suurendab kaitsekulutusi

"Keskerakond on olnud viimastel aastatel liikumapanev jõud kaitseressursside tugevdamise taga ning meile on oluline eraldada täiendavalt raha, et suurendada operatiivset kaitsevõimekust kogu maal," ütles Daniel Bäckström, kes on Keskerakonna kõneisik riigikaitse alal.

"See puudutab muu hulgas investeeringuid vahenditesse ja õppustesse ning kodukaitse tugevdamist sõidukitega. Aga ka paremate tingimuste loomist kogu riigis intensiivsemaks planeerimiseks ja kõrgemaks valmisolekuks läänides, läänivalitsustes ja kommuunides, ning selleks, et suudaksime vastata meie infoühiskonna vastu suunatud ohtudele," selgitas Bäckström.

"Mul on hea meel selle üle, et me kokkuleppele jõudsime. Ma tahan tänada kõiki, kes sellega seotud olid," kommenteeris seda opositsiooni kuuluvate kodanlike erakondadega sõlmitud ebatavalist kokkulepet Rootsi sotsiaaldemokraadist kaitseminister Peter Hultqvist. "See on laiaulatuslik enamus, mis sümboliseerib stabiilsust. Meie näeme selles olulist julgeolekupoliitilist signaali."