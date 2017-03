IRL raskes seisus

Kn, 22. märts 2017

Kui eelmisel kogul oli loosungiks isamaalik ja mingile edasiliikumisele viitav 2.0, siis nüüd on tegemist tõelise hädaolukorraga. Suurkogu kokkukutsumine on ajastatud kohalike valimiste eelseks ajaks, et valijatel ikka meelest ei läheks, et ka IRL-i saadikud kohalikel valimistel kandideerivad.