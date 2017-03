Edgar Savisaare kandideerimine sõltub tervisest

Kn, 22. märts 2017

Edgar Savisaar kinnitas oma Facebooki-postituses 16. märtsil, et tema kandideerimine sõltub eelkõige just tervisest. „Mulle räägiti, et Eesti meediat on haaranud tuhin, nagu osaleksin ma kindlalt sügisestel valimistel. Ma mõistan, miks ja kelle huvides seda juttu aetakse. Tegelikult olen ma öelnud midagi muud. Et tahaksin küll osaleda valimistel, aga kõik sõltub minu tervislikust seisundist. See on praegu peamine ja sellest ma ka lähtun. Palun lähtuge Teie ka!“ kirjutas Edgar Savisaar oma sotsiaalmeedia-kontol.