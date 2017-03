Yana Toom kandideerib Põhja-Tallinnas

Keskerakonna pressiteatest, 22. märts 2017

Ettepaneku nimetada Yana Toom Põhja-Tallinna esinumbriks tegi Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Ta sõnas, et Yana Toom on kõige tugevam kandidaat vedamaks Keskerakonna nimekirja Põhja-Tallinna linnaosas. „Endise ajakirjanikuna ja tundliku sotsiaalse närviga poliitikuna on ta hästi kursis inimeste igapäevamuredega ning oskab neile ka lahendusi pakkuda. Yana Toom on seisnud Eestimaa elanike heaolu eest Tallinna abilinnapeana, Riigikogu liikmena ning Euroopa Parlamendi saadikuna. Oma pühendunud töö tulemusena on ta pälvinud rahva väga kõrge toetuse,“ tunnustas Keskerakonna esimees.