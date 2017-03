Maaeluminister Tarmo Tamme visiidid Jõgevamaale mõjusid turgutavalt

JAAN LUKAS, 22. märts 2017

Mõlemal tutvumiskäigul hindas minister maamajandust edendavatest teguritest iseäranis oluliseks ühistegevust. Ettevõtjatel kujunes arvamus, et Tarmo Tamm on näoga maaelu poole vaatav maaeluminister, kuigi igale murele ei pruugi tal alati kohe lahendust olla.

Muu hulgas teatas Lembit Paal ministrile sedagi, et iseäranis pidulikele sündmustele sõidab ta „Volgaga”. Asi on nimelt selles, et mitmekülgne põllumees kollektsioneerib ja taastab vanatehnikat.

Lähiminevikus likvideeritud või märkimisväärselt väiksemaks muudetud piimakarjade taastamist peab maaeluminister piisavalt keeruliseks ettevõtmiseks. Küll aga prognoosis ta piimandusele paremaid aegu. „Töötlejatel on vaja toorainet, mis motiveerib põllumehi väärtustama ja nende tööst lugu pidama. Piimatööstuses on ennekõike perspektiivi ühistulises tegevuses. Ka piima, mis seni turustatud Lätis ja Leedus, võiks realiseerida Eestis,“ ütles ta.

Kaljuste avaldas heameelt, et ministril on siiras soov ja oskus põllumehi ära kuulata ning nendega dialoogi pidada.

Minister rõhutas, et nii Eestis tervikuna kui ka Peipsi ääres sõltub kalandussektori edukäik ennekõike koostööst, mis tähendab oskust siduda kala püüdmine, töötlemine ja turustamine. „Ühistegevus võimaldab rikkaks saada, kuid selle puudumisel tekib oht, et keegi piirkonnast kaugemalt hakkab kala odavalt kokku ostma,“ ütles ta, tuues eeskujuks Pärnumaa kalureid Audrust, kes kala väärtustamiseks on tulemuslikult käivitanud erinevad valdkonnad.

MTÜ Peipsimaa Turism eestvedaja Kadi Ploom rääkis muu hulgas, et Peipsil kalapüüdmise ja siinkandis puhkuse veetmise vastu on hakanud huvi tundma Hollandi harrastuskalurid, kelle jaoks praegu paketti kokku pannakse. „Paketti hakkab oma liikmetele müüma Hollandi kalameesteklubi,“ märkis ta.