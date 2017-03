Uued jõujooned Hollandis

22. märts 2017

Mark Rutte paremliberaalne Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) sai nüüd küll taas enim hääli, säilitades kindlalt esikoha, mis lubab Ruttel jätkata peaministrina, kuid eelmiste valimistega võrreldes oli langus märgatav, ja seni valitsusse kuulunud sotsiaaldemokraatlik Tööpartei varises peaaegu täiesti kokku. See oli selgelt hinnang valitsuse poolt aetud kärpepoliitikale.

Geert Wildersi populistlik Vabaduspartei tõusis küll teiseks, kuid erakonna häältesaak jäi oodatust palju tagasihoidlikumaks. Wildersi partei jäi VVD-st nii kaugele, et ei ohustanud kuidagi selle esikohta.

Paradoksaalsel kombel oli see osaliselt tingitud kindlasti just sellest, et küsitlused ennustasid väga tihedat rebimist. Valimisaktiivsus tuli tavapärasest kõrgem ja paljud valijad, kes ei tahtnud näha Wildersi võitu, kaldusid viimasel hetkel VVD taha.