Küsitlused näitavad: Keskerakonnaga ollakse rahul

22. märts 2017

Kohalike valimiste võtmes läbi viidud küsitluse tulemuste põhjal hääletaks Keskerakonna poolt kogu Eestis 29% inimestest ning Tallinnas on see protsent tõusnud koguni 48-ni. Veebruaris olid vastav toetus Keskerakonnale Eestis 27% ja pealinnas 46%, mis näitab, et toetus on tõusnud ka viimase kuu jooksul.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et erakonna toetus Tallinnas ja kogu Eestis on tõusmas tänu senitehtule ja usaldusele. „Niivõrd suur valijate toetus tähendab kõrgendatud ootust jätkuvale heale tööle. Ma tänan siiralt neid inimesi, kes Keskerakonna programmilisi eesmärke toetavad ja ellu viivad,“ ütles Ratas. Ta kinnitas, et Keskerakond on valmis heade ideede ja oluliste tegudega juhtima omavalitsusi kogu Eestis.

Erakonna esimees sõnas, et Keskerakond läheb kohalike omavalitsuste valimistele vastu tugeva ja ühtsena kõikjal Eestis. „Meile on ühtviisi olulised kõik Eestimaa omavalitsused – nii suuremad linnad kui ka väiksemad vallad. Keskerakonna poliitika kandvaks teljeks on inimeste elukvaliteedi tõus kogu Eestis, ning selle eesmärgi nimel teeme igapäevaselt tööd valitsuses ja kõikjal piirkondades,“ ütles Ratas.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul näitab küsitluste tulemus linlaste rahulolekut linnajuhtimisega ja võimalust pärast sügisesi valimisi linna juhtimist jätkata, sest ligi pooled tallinlastest annaks valimistel oma hääle Keskerakonnale.

Aas ütles, et Keskerakonna toetus on pealinnas jätkuvalt tugev, sest Tallinn on pidevas arengus, et siin juletakse otsustada ja tulevikku investeerida. Seda näitavad nii avaldatud reitingud kui ka varem tallinlaste rahulolu väljaselgitamiseks tehtud uuringud. „Oleme teinud Tallinnas püsivalt oma tööd ega ole kellegagi tüli otsinud, ning paistab, et see meeldib tallinlastele. Oleme olnud algatajad, edasiviijad ja avajad, samas kui meie konkurentide jutt keskendub pigem millegi äralõpetamise ja kinnipaneku peale,“ lisas Aas.

Tegevlinnapea sõnul meeldib inimestele tasuta ühistransport ja nad ei soovi selle kadumist. Pealinlased naudivad Tallinnas ohtralt pakutavaid tasuta kultuuriüritusi ning rahul ollakse nii lasteaiakohtade nappuse kadumisega kui ka uute tee-ehituste algatamisega.

