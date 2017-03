Kuidas aidata tallinlasi korteriüürimisel

Töötades Põhja-Tallinna halduskogu eluasemekomisjoni aseesimehena ja olles eluasemekomisjoni liige Lasnamäe linnaosavalitsuses, puutun pidevalt kokku olukordadega, kus inimesed tihti enda süü tõttu, eirates kohustusi, jäävad erinevatel põhjustel ilma oma kodust ja otsivad siis lahendusi, kuidas peavarju leida.

Üldjuhul on iga sellise juhtumi taga kellegi isiklik tragöödia: kes jäi korterist ilma võlgade tõttu; kes müüs ise oma eluaseme, et aidata oma lähedasel osta laenuga elamispind, kuid hiljem juhtus, et laenu tasumine osutus üle jõu käivaks, ja korter läks võla katteks. On juhtunud, et korter tuleb müüa tasumaks lapse narkoprobleemidest vabanemise eest.

Jaanuaris valis Tallinna linnavolikogu linnavarakomisjon mind ühehäälselt linnavolikogu esindajaks Tallinna linna eluasemekomisjonis. Juba esimesed koosolekud osutusid väga emotsionaalseks, sest olukorrad, miks linnaelanikud pöörduvad linnavõimude poole abisaamiseks, on väga rasked.

Valus on näha üksielavat pensionäri, kes palub linnalt abi, sest miinimumpension ei võimalda tulla ots-otsaga kokku ja tasuda eluaseme eest. Ei unusta vanaema, kes hakkas oma nelja lapselapse eestkostjaks, sest nende vanematelt võeti vanemlikud õigused ja lapsed pandi lastekodusse.

Keskerakondlik linnavõim on alati püüdnud lahendada erinevaid eluasemeküsimusi, ehitades munitsipaal- ja sotsiaalelamispindu kogu Tallinnas, maksnud toetusi, pakkunud sotsiaalset ja juriidilist abi. Kuid probleemide lahendused toovad tihti kaasa uusi probleeme.

Põhja-Tallinna eluasemekomisjoni koosolekul arutasime komisjoniliikmetega pikalt teemal, kuidas leida lahendus olukorrale, kus inimesed aastaid ootavad munitsipaalkorterit. Pere igakuine sissetulek võimaldaks sageli üürida korteri ka erasektorist, kuid raskused tekivad üürilepingu sõlmimisel, sest nõutakse ettemaksu kolme kuu üürisumma ulatuses. See on tihti põhjuseks, et elanikud pöörduvad abi saamiseks linna poole, soovides asuda elama munitsipaalpinnale.

Teeb rõõmu, et minu ettepanek leidis linnaametnikelt toetust ja seda arutatakse täpsemalt juba lähiajal. Loodan siiralt, et see idee õnnestub ellu viia, sest meie ülesanne on aidata abivajajaid elamispinna leidmisel.

JULIA TIMERBULATOVA, 16. märts 2017