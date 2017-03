Belobrovtsev: 8. märtsi võiks kuulutada riiklikuks tähtpäevaks

08. märts 2017

Veebruari keskel võeti Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse ja edastati menetlemiseks põhiseaduskomisjonile pöördumine, millega tehakse ettepanek täiendada pühade ja tähtpäevade seadust sättega, mis muudab ülestõusmispühade teise püha riigipühaks ja puhkepäevaks. Samuti näeb ettepanek ette töölepingu seaduse täiendamist sättega, et rahvuspüha ja kuupäevaliselt kindlaksmääratud riigipüha langemise korral laupäevale või pühapäevale, loetakse rahvuspühale või riigipühale järgnev tööpäev puhkepäevaks.

„On tervitatav, et Riigikogu võttis selle idee menetlusse. Loodetavasti kiidetakse see heaks ning Eesti kalender, kus pole palju pühi, saab ühe riigipühaga täiendatud. Ülestõusmispühade teine püha on riigipüha valdavas enamuses Euroopa riikides. Seega praegu on Eesti siin erandiks,“ märkis Vadim Belobrovtsev. „Lisaks teeksin ettepaneku tõsiselt kaaluda võimalust kuulutada riiklikuks tähtpäevaks ka 8. märtsi ehk Rahvusvahelise naistepäeva. Kuna seda päeva tähistatakse Eestis aktiivselt, siis miks mitte muuta see ametlikuks pühaks.“

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon tähistab Rahvusvahelist naistepäeva alates 8. märtsist 1975.

