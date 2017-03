Kas kilbiga või kilbil?

Ilmselt on demokraatia areng Ameerikas nii kaugele jõudnud, et võimaldab sellise mehe nagu Donald Trump presidendiks olemist. Esimesena kuulsin televisiooni kaudu Trumpist kui jõukast ettevõtjast ja majandussaatejuhist. 2006. aastal aga üllatas see mees, kui kogu Ameerika meediat täitev suurettevõtja, miljardär, kes oli sattunud hiidpankade lõugade vahele liigselt riskantsete tehingute tõttu. Võlad, superjahid koos miljardeid maksvate remonditehastega. Maailma kallimale krundile keset New Yorki ehitatud pilvedesse sööstev kõrghoone paarisaja aasta vanuse juveelifirma Tiffani kõrval, taandades tolle Mustamäe korrusmaja sarnaseks. Temale omase nutikuse ja võimekusega suutis Trump põlvili suruda pankurid, kes polnud suutelised tema gigantseid hotelle, kasiinosid, mängupõrguid jt majandama – nood oleks hakanud tööle kahjumiga. Pankurid taipasid, et neid oskab tulumlikult juhtida Trump ise.

Heitsin tollal jänkidest tuttavatega nalja nagu sobiks just selline mees Ameerika presidendiks. Mistõttu mulle ei tulnudki üllatusena, kui see asi hiljem tõeks osutus.

Tõepoolest – majanduslik sõltumatus, sõltumatus ka poliitikutest ja erakondadest. Äsja pangahaisid seljatanud mees, kes on enesekindel, räägib tänu oma karakteri eripärasusele provotseerivalt, lihtsalt ja otsesõnutsi. Mees, kes ise lubab, otsustab, teeb ja vastutab. Poliitikute seas leidub selliseid väga harva.

Trumpi juures ei lähe läbi pugemine, onupojapoliitika, altkäemaksud. Tundub, et korruptsioonile nagu polekski tema puhul võimalusi.

Tal on aga üks suur miinus –Trump on jõudnud enda vastu häälestada poliitilise eliidi, kes nüüd iga tema viga või veakest ootab ega õieti lase tal endale meeskonda valida, rääkimata tegutsemisest. Tal hakkab olema vägagi raske. Teda aga toetab küllaltki suur spetsiifiline pooldajaskond. Üksjagu ameeriklastest kahtleb temas, ootab kompromisse. Suure osa on ta ise ära hirmutanud oma otseütlemistega, mida kuuldakse ju esmakordselt.

Teatavasti kunagi üks Rockefelleri võsudest (Nelson Rockefeller - Toim. ) üritas raha abil pürgida kõrgema võimu juurde, kuid ebaõnnestunult. Seekord oli olukord hoopis teine – Trumpi näol on tegu juba miljardäriga. Kuid ootame üllatavat lahendust ja teatud uudsust, sest mingiks raputamiseks on see mees igal juhul suuteline. Loodame, et kõik läheb siiski paremuse suunas.

