Õigustatud ootus – kellele?

ÜLO PALOVER, 08. märts 2017

Uskumatu on igapäevaselt kuulda meediast, et kaitseteenistuse bürokraatia ja nende kool ei ole nõus kolima Tallinnast Narva. Julgeolekut suurendav meede on nende meelest küüditamine. Mille eest nad saavad vaesestatud rahvalt kõrget palka ja lisatasusid? See näitab, et meie õiguskaitsesüsteem on läbinisti korrumpeerunud, ostetav ja müüdav ega vasta rahva ootustele.