Aastapäeva-ürituste heiatusi

E. LEPP, 08. märts 2017

Meeldiv oli vaadata õrnema poole tugevaid esindajaid ja mõlemast soost tragisid noori. (Või ei tohigi enam sugusid eristada – kemmergudki pidavat meil tulema varsti ühised?) Mõte läks ühele tõsisele murele. Igapäevaelus me alati ei märkagi, kuidas küll on vaja noori patriootlikult kasvatada ja nende oskusi arendada. Meil plaanitavat padrunite ostmise raha, mis üle 2-protsendise kaitsekulutuse ulatub, tuleks suunata ka noorteorganisatsioonide arendamisele, sest muidu polegi varsti enam polügoonil paugutajaid.

Presidendi kõnest Estonias läks hinge vägivalla üle kurtmine. Et vägivalda esineb siin ja seal, kodudes eriti veel pühade ajal. Vägivallateema on meediapildis senini aga ikka suunaga ühte väravasse, kuigi sassis peredes võib pinget üles kruvida ka õrnem pool. Säh sulle võrdõiguslikkust!

Harjumuse tähtpäevi (sh. ka palgapäevi) ohtra alkoholiga rikastada ja sealjuures kätega "vestelda" tõid meile need, kes pole senini sobitunud meie komberuumi. Kahjuks on nad nakatanud ka teisi. Noortele on vastukarva heietused endisest eestiajast, kuid mõni eakam julgeb ajusoppidest midagi esile tuua. Sõbrale külla minnes pandi taskusse asunik e. soru (0,25 l) ja see oli kapsasupi kõrvale paras kogus, enamasti kasteti keelt aga koduõllega. Laadakaklejaid kainestas juba konstaabli munder, üksikjuhtumeil tuli näidata kumminuia, mis seadusesilmal laatadel ikka kaasas oli. (Teenistuspüstol FN seisis tavaliselt lauasahtlis.) Väiksemate pattude korral kohut ei koormatud, prefektil oli õigus pätte paariks nädalaks "soolaputkasse" saata. Võrdluseks praegune õigussüsteem: mõnigi asi aegub enne kohtuotsust ja oma lastele elatusraha mittemaksjatega ei suudeta kuidagi hakkama saada.