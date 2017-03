Kehvavõitu ajad meil üle ei lähegi

Iga-aastane pensionitõus läheb järjest kõhnemaks, kuigi elu järjest kallimaks. Muretsetakse küll tulevaste pensionäride pärast, aga praegused jäävadki vaesusse! Igale poole ulatatakse Eestist abikätt, aga omadele ei jätku midagi! Eakad, kes valdavalt on eriti hoolsad valimistest osa võtma, mõlgutavad selliseid mõtteid: kas on üldse mõtet minna valima, et aidata jälle hea palga ja suurte hüvede peale mõni tegelinski, kes pärast marjamaale jõudmist unustab kõik lubadused?!