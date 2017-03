Propastopi must nimekiri veab Eesti minevikku

Propastopi deviisiks on valitud loosung "Eesti propagandavaledest puhtaks!", aga ennast selle tegijad afišeerida ei taha. Lugejatele teatatakse vaid, et blogi veavad Kaitseliidu vabatahtlikud. Tegelikult on lehe taga Kaitseliidu küberkaitseüksus, mille pealik Andrus Padar on (juhuslikult) endine kaitsepolitseinik. Propastopi materjale on avaldanud ka Postimees ja Delfi.

Kohe esimesel kohal on Propastopi mustas nimekirjas Sputnik, millele on pühendatud palju tähelepanu ka Kaitsepolitsei viimases aastaraamatus. Kokku on nimekirjas loetletud 28 veebilehte. Huvitaval kombel puudub sealt BaltNews , millele kapo samuti kõvasti reklaami on teinud, aga samas on toodud ära näiteks uudisteagentuurid TASS ja RBC. Lisaks on kuulutatud propagandakanaliteks kõik Venemaa suuremad telekanalid.

RBC omanik on muide Mihhail Prohhorov, silmapaistev suurettevõtja, kes on Venemaal tuntud avatud ühiskonna toetajana. Poliitilises plaanis tegi ta 2012–2015 seal viimase kümne aasta kõige tõsisema katse pakkuda liberaalset alternatiivi Putini süsteemile.

On veidi arusaamatu, millele tuginedes Propastopi must nimekiri on koostatud. Tundub, et sinna on pandud lihtsalt kõik tegijatele parajasti meelde tulnud venekeelsed veebilehed, kust nad on leidnud mõne Eesti suhtes kriitilise või vaenuliku sõnavõtu. Mingit sügavamat analüüsi ja põhjalikumat uurimistööd ei paista selle taga olevat.

Venelased ei mõista nalja

Propastop võib küll tõesti olla kõigest hobiblogi, mida peavad amatöörid, kes ei taha avalikustada enda isikuid julgeolekukaalutlustel (kardavad saada sõimukirju), aga kuna see on avalikult seotud Kaitseliiduga, mis tegutseb Kaitseministeeriumi valitsemisalas, siis jätab see paratamatult endast ametliku mulje. Seetõttu pälvisid nad oma musta nimekirjaga venekeelses meedias laialdast tähelepanu. Mõned väljaanded käsitlesid seda lihtsalt kurioosumina, järjekordse veidra näitena Eesti russofoobide paranoiast, aga tehti ka tõsisemaid avaldusi.

Moskva Inimõiguste Büroo direktor Aleksandr Brod, kes on ühtlasi Venemaa presidendi juures tegutseva kodanikuühiskonna arendamise ja inimõiguste nõukoja liige, arvas uudisteagentuurile RIA Novosti antud kommentaaris, et avaldatud must nimekiri võib olla Eestis sissejuhatuseks kampaaniale massimeedia survestamiseks. Ta teatas, et pöördub Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Nils Muižnieksi ning OSCE meediavabaduse esindaja Dunja Mijatovići poole taotlusega anda sellele oma ametlik hinnang.

Brod rääkis sellele agentuurile, mida Propastopi mustas nimekirjas (veel?) ei ole, et Balti riikides on juba ammu märgata tendentsi venekeelse elanikkonna, vene inimõiguslaste ja ajakirjanike diskrimineerimiseks. Tema arvates peetakse siin Vene meedia vastu lausa sõda, sest see edastavat kriitilist informatsiooni kriisi kohta Balti riikides ja kogu Euroopas.

"See, et tehakse selliseid nimekirju, on proloog sellele, et alustatakse uut kampaaniat meedia survestamiseks, et piirata selle kättesaadavust, levi, võib-olla arestida pangakontosid, Eestis ja teistes Balti riikides asuvaid korrespondendipunkte, survestada ajakirjanikke," ütles Brod, kelle arvates on Muižnieksi ja Mijatovići asi nüüd "neid nimekirju uurida, anda õiguslik hinnang ja, loomulikult, mõjutada Eesti vastavaid struktuure ja võime, sest see on otsene sekkumine meedia tegevusse, meediast negatiivse pildi loomine, meedia töö takistamine ning, lõppude lõpuks, sõnavabaduse piiramine".

Propagandaga vastu vahtimist

Loomulikult võib väita, et Brodi jutt on Eesti-vastane propaganda, sest midagi sellist ei ole tegelikult kavas (kuigi Sputniku pangakonto on Eestis juba arestitud, nagu Kaitsepolitsei oma aastaraamatus raporteeris). Võimalik, et ta sai asjast lihtsalt valesti aru. Kuid tuleb siiski tunnistada, et antud juhul andis Propastop ise vaenlasele padruneid, millega meie pihta tulistada.

Toomas Alatalu märkis eelmisel aastal oma blogis, et Propastop on "ajaviide, millest vähe kasu". Kui vastupropaganda Venemaa mõjutustegevusele on nii ebaprofessionaalne, siis võib see tekitada aga palju kahju.

BaltNews võttis asja kohta kommentaari rodina.ee toimetajalt Allan Hantsomilt, kes võrdles Propastopi üleskutset ettevõtetele mitte avaldada musta nimekirja kantud veebilehtedel oma reklaami 1930-ndate Saksamaal kõlanud loosungiga "Ära osta juutidelt!". Sputniku kolumnist Vladimir Barsegjan märkis oma kommentaaris: "Mõnikord paistab, et meie, Eesti elanikud, asume tohutu ajamasina sees, mis veab meid ettekavatsetult minevikku. Ja juhib seda masinat inimene või grupp seltsimehi, kelle teenistusraamatus on kirjas töökoht NLKP rajoonikomitee ideoloogiaosakonnas."

Ilmselt koostas Propastop oma musta nimekirja heade kavatsustega, aga teatavasti on ka põrgutee sillutatud heade kavatsustega. Teinekord tasuks enne selliste asjade avaldamist tõsiselt mõelda, kuidas need kõrvalt vaadates paista võivad. Eriti kui neid postitatakse leheküljele, mis üritab näida millegi enamana kui kellegi isiklik blogi.

KESKNÄDAL

[esiküljefoto allkiri] LAHTERDAJA: Endine kaitsepolitseinik ja praegune Kaitseliidu küberkaitseüksuse juht Andrus Padar annab Propastopi blogi kaudu teada, milline on lubatud ja milline lubamatu meedia. Sääraste käsulaudade väljaandmine ükskõik millise inimese või organisatsiooni poolt on alati ohuks demokraatiale. Foto youtube .

Viimati muudetud: 08.03.2017

Jaga

|

KESKNÄDAL, 08. märts 2017