Tondiraba jäähall kuulub Euroopa parimate hulka

Kui koguti ideesid Lasnamäe positiivse programmi raames, siis paljud ütlesid, et linnaosasse tuleb juurde luua võimalusi vaba aja veetmiseks ja sportimiseks. Tänu elanike selgele toetusele hakatigi ehitama jäähalli, milleta Lasnamäe linnaosa täna enam ette ei kujuta. Keskerakond kuulab elanike soove ja julgeb mõelda suurelt.

Usun, et nimetatud objekti kõrvale kerkivad lähiaastatel järgmised hooned, mida meie elanikud on oodanud. Vastavalt detailplaneeringule kuuluvad spordikeskuse juurde edaspidi ka hostel ja siseujula.

Kolmekorruseline multifunktsionaalne jäähall koosneb 5840 istekohaga peaareenist ja kolmest harjutusväljakust. Teatristiilis kontserdiks saab lisada veel 1780 tooli.

Tondiraba jäähall valiti hiljuti Euroopa parimate jäähallide hulka. Hoone kuulutati 2014. aastal aasta betoonehitiseks. Need on ühe uue hoone jaoks suured tunnustused.

Peaareeni on võimalik kasutada nii iluuisutamise, jäähoki, võrkpalli, käsipalli ja iluvõimlemise kui ka teiste spordialade treeninguteks ning võistlusteks. Esinduslik peaareen sobib suurepäraselt ka kontsertide korraldamiseks, sest erilist tähelepanu on pööratud nauditava akustilise efekti saavutamiseks. Jäähalli kaht ülejäänud harjutusväljakut on võimalik kasutada ilu- ja kiiruisutamiseks ning jäähoki mängimiseks. Kolmas harjutusväljak on spetsiaalselt loodud jääkeegli treeninguteks ja võistlusteks.

Kontserdi korraldamise kohana on jäähall leidnud kindla koha teiste Eesti kontserdisaalide kõrval. Siin on esinenud väga tuntud artiste eesotsas Filipp Kirkorovi, Dima Bilani, Zemfira, BI-2 ja paljude teistega.

Uus ja moderne Tondiraba jäähall on ainulaadne koht ürituste korraldamiseks. Tema kasuks räägivad sadama ja lennujaama lähedus, head transpordiühendused ja suur parkla.

Jäähall on avatud iga päev varahommikust hilisõhtuni. Uisukoolid ja -klubid treenivad 7 päeva nädalas. Erivajadustega sportlastele ja külastajatele on tagatud ligipääs igale korrusele lifti ja laiade koridoride abil. Samuti on arvestatud ratastooliga ligipääs ja spetsiaalsed mugavad alad ka peaareenil, VIP-ruumides ja riietusruumides. Hoone kõrgus on 15,7 meetrit ja kasutatavat pinda on 20 578 m2.

Koolide ja lasteaedade jaoks toimuvad hommikuti “Uisuhommikud noortele“. See programm on noorte seas väga populaarne, toetades üldfüüsilist arengut ja olles alternatiiviks suusatamisele. Jäähalli eesmärk on tagada sobiv keskkond tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks ning kultuuriürituste läbiviimiseks.

Jaanus Riibe ja laulja Filipp Kirkorov Tondiraba jäähallis.

