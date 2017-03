Juhan Särgava: põllumehed on saanud tagasi kindlustunde ja lootuse tuleviku suhtes

Põllumeeste jaoks on toetused äärmiselt olulised selleks, et olla ausas konkurentsis teiste riikidega – ausas konkurentsis on meie põllumeeste võimekus suurepärane,“ ütles AS Saidafarm asutaja ja omanik Juhan Särgava. Ta lisas, et toetuste näol peatub põllumajanduse taandareng, s.o karjade pealesunnitud vähendamine.

„ Põllumeeste jaoks on toetused äärmiselt olulised selleks, et olla ausas konkurentsis teiste riikidega – ausas konkurentsis on meie põllumeeste võimekus suurepärane,“ ütles AS Saidafarm asutaja ja omanik Juhan Särgava. Ta lisas, et toetuste näol peatub põllumajanduse taandareng, s.o karjade pealesunnitud vähendamine.

Toetused on tähtsaks osaks ka regionaalpoliitikas, palju olulisemad kui tuhandetes lehekülgedes pehmetel sohvadel kokku kirjutatud arenguprogrammid. Samuti sätted, piirangud ja ristvastavuste meetmed, millega põllumehi pidevalt ahistada ja sanktsioneerida,“ sõnas Juhan Särgava. „Töö maal on riigile ühtviisi eluruumiks, maastikukujundajaks, toidukasvatajaks ja ka maksubaasiks.“ Ta lisas, et põllumajanduses töötavad inimesed maksavad ju riigile makse ja täidavad Eesti ääremaastunud kohti.

