Vasakpartei madalseis

08. märts 2017

Kui see ühendaks tõesti kõiki Eestimaa vasakpoolseid, siis tuleks jõuda järeldusele, et vasakpoolseid Eestis enam peaaegu ei olegi. Viimastel Riigikogu valimistel sai erakond ainult 0,1% häältest, seda toetas kõigest 764 valijat, kuigi ametlikult on Vasakparteil hetkel 1863 liiget.

Hiljuti ühinesid Vasakparteiga küll MTÜ Vene Kool Eestis aktivistid, kes üritasid luua vahepeal päris uut erakonda, Eestimaa Rahvaste Parteid, kuid üldiselt on erakonna seis praegu, pehmelt öeldes, kehva. See on nii marginaalne jõud, et uuringufirmad isegi ei mõõda selle reitingut.