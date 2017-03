Milline tuleb märts Eestis ja maailmas?

VILLU PÕLDMA, 01. märts 2017

Kuna seekord on tegu muutustega aadliklassis, kus ühed aadlikud võetakse maha ja teised pannakse asemele, siis on arvata ka kohtumõistmist mõnede valitsejate üle, sest paistab, et nüüd on saabunud aeg, kus „Saturn õgib oma lapsi“, sest Saturn paneb ainult aadliklassi kuuluvaid inimesi ehk „oma lapsi“ kõrgetele ametikohtadele. Ja nüüd toimub nende kukkumine ametikõrgusest. Neile aadlikele on saabunud tõeline „maailmalõpp“, kus nende suurim Boss nad hülgab. See ongi ajaloofilosoofia põhipostulaat.

Muidugi on loota, et nende uute seaduste alusel tuleb lähemas tulevikus maailmamajandus kriisist välja. Vastu võetakse uued (vanad) majandust muutvad protektsionismiseadused, et korporatsioonide mõju majandusturul vähendada. Seda näitab endiselt Saturni ja Uraani hea aspekt.

Aga enne suuremat tulevikumuutust hakkab Euroopa Liit 2018. aastal põdema euro-kriisi. Mars liigub oma endisest asendist ära, ja sõjakolded „töötavad“ täie võimsusega ainult märtsi alguses, siis tekib väike vaikuseaeg. Ka protestiaktsioonid on intensiivsed märtsi algul, hiljem need veidi vaibuvad.

Looduskatastroofid ebastabiilse loodusega riikides jätkuvad ja nende arv kasvab, sest kogu kosmiline seis on uue maailmakorra lävel ja muudatused looduses lähevad sellega kaasa. Kuna Jupiter ja Uraan on vastasseisus, näitab see tormide ülekaalu. Neptuun, mis endiselt Kalades, tahab jõgede voolu muuta küllusliku vee arvel. Lund on ennenägematutes kohtades.

Eestis õnneks jõudis Uraan heale positsioonile ning märtsis toimuvad seaduslikud muudatused on Eestile ja ka Eesti rahvale kasulikud. Paistab, et need muudatused puudutavad eelkõige meditsiini, haigekassat ja haiglaid. Kahjuks on need muudatused osalised, aga hea seegi.

Vaatamata sellele, et Eestis on majandus veidi tõusnud, on siiski oodata märtsist alates majanduse seisakut, sest Saturn jõudis sellisesse asendisse. Eestit hakkab kummitama rahapuudus igal alal. Võimalik, et selline defitsiit sunnib valitsust tegema samme aadliklassi vastu ja rahavoolusid ümber suunama. Seni on 26 aasta jooksul Eestis kehtestatud vabakaubanduseseaduse alusel raha voolanud ainult aadliklassile ja neid tohutult rikastanud. See rahva vaesumine oli täiesti seaduslik. Tuleb sooritada uus „mõisate reduktsioon“, ja praegu paistab, et see on osaliselt võimalik.

Mars on paigast liikunud ja märtsis ei tule vastasseisu, seega Eestis on vähem valitsusevastaseid manifestatsioone. Jüri Ratas ja tema valitsus jätkab märtsis rahulikult, miskit ei ole teda ennast ega valitsust häirimas. ERR jätkab veel vanal suunal, kuna ta esindab Rootsi aadlike seisukohti ja poliitilist suunda saaliõiguse alusel.

Vabaerakonnal jätkub kriis, aga mõne aasta pärast on oodata edukamat aega. EKRE parim ja edukaim aeg hakkab märtsis taanduma, kuna valitsus tegutseb paljuski EKRE eesmärkide kohaselt ja võtab selle au endale. Mart Helmel seisavad aga paremad ajad ees.

IRL-i pöördelised ajad on möödas ja IRL läheneb jälle oma võimu järgmisele kõrgpunktile. Neil ongi sõlmitud väga kasulikud võimulepingud.

Reformierakond on praegu oma tühjas augus ja uued perspektiivid on veel väga kaugel. Uued esimehed ja peasekretärid ei saa praegu midagi olukorra parandamiseks teha.

Keskerakond jätkab sellel aastal edukalt. Muutused on küll juba toimunud, aga mõningad ebameeldivad ajad on veel tulemas, sest kõik muutused pole veel lõpuni läinud. Edgar Savisaare positsioon liigub paremuse suunas, aga tal tuleb veidi oodata, kuni Jupiter tema raske olukorra lahendab.

Toomas Hendrik Ilves saab omad vitsad kätte alles 2018. aastal. Praegu küll noritakse tema kallal, aga sellel ei ole tagajärgi.

Sotside juhtfiguuri Jevgeni Ossinovski poliitiline tegevus saab lõpliku tagasilöögi alles juunis. Märtsis on ta edukas, temaga koos ka tema erakond.

Proua President on sidumas just praegu end lepingutega, mis muudavad tema karjääri juba tuleval aastal.

Euroopa Liit läheneb pika sammuga oma täieliku kriisi ja uuendamise suunas, aga sinna lõplikku punkti on veel viis aastat aega. Hea, kui ta märtsis oma asjadega toime tuleb, sest siit tulevad veel positiivsed otsused.

Venemaal on poliitilise suuna muutumise pööre toimunud ja riik tõepoolest taotleb sanktsioonide kaotamist. Märtsis toimuvadki Venemaa poliitikas otsustavad sammud, mis teatud asjades viivad Venemaa seisundi paranemisele.

USA liigub oma täieliku majandusliku ja poliitilise pöörde suunal, aga sinna ta jõuab alles järgmisel aastal. Praegu märtsis on ta viimas läbi muudatusi suhetes teiste riikidega, ja see protsess jätkub ka edaspidi. USA vahetab oma partnereid ja sõlmib uusi liite. Suuremate majanduslepingute sõlmimine on ka veel ees.

VILLU PÕLDMA, astroloog

[fotoallkiri]

EKRE edukaim aeg hakkab astroloogi sõnul märtsis taanduma, kuna valitsus tegutseb paljuski EKRE eesmärkide kohaselt ja võtab selle au endale. Fotol EKRE korraldatud tõrvikurongkäik vabariigi aastapäeval. Foto: youtube

Viimati muudetud: 01.03.2017

Jaga

|