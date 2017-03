Nädala juubilar EDWARD KENNEDY 85

Kennedy poliitikukarjäärile tegi lõpu Teine Maailmasõda, kus too lennukiga alla kukkus. Peale järgmise poja, John F. Kennedy tähe kustumist 1963. aastal Dallases, kus too mõrvati vaid kolm aastat pärast presidendiks valimist, võttis teatepulga üle kolmas poeg Robert, kuid ka tema tapeti ühe oma kampaaniakõne ajal 1968. aastal.

Vanima poja Joseph Jr Kennedy poliitikukarjäärile tegi lõpu Teine Maailmasõda, kus too lennukiga alla kukkus. Peale järgmise poja, John F. Kennedy tähe kustumist 1963. aastal Dallases, kus too mõrvati vaid kolm aastat pärast presidendiks valimist, võttis teatepulga üle kolmas poeg Robert, kuid ka tema tapeti ühe oma kampaaniakõne ajal 1968. aastal.

Kennedyte klann pani mängu kogu oma mõjujõu, et Mary Jo surmaga seotud skandaal summutada, kuid kõigest hoolimata ei suudetud ajakirjanikke vaikima sundida, ning prokurör oli kohustatud kriminaalmenetlust algatama. Ted’ile mõisteti kaks aastat vabadusekaotust tingimisi, mispeale poliitik esines televisioonis avaldusega, kus tunnistas end süüdi selles, et koheselt ei teatanud juhtunust politseile. Mary Jo vanematele maksti kopsakas kompensatsioon ning mõne aja pärast ei tuletanud juhtunut enam keegi meelde.

Edward Kennedyt võis julgelt pidada üheks Ameerika mõjuvõimsamaks poliitiliseks niiditõmbajaks. Kes teab, võib-olla on tõesti osaliselt õigus neil, kes leiavad, et Mary Jo juhtum muutis Edwardi suhtumise elusse ja poliitikasse ning tema elutööks kujunes võitlus vaeste ja rõhutute eest. Võitles ta ju igasuguste diskrimineerimiste vastu, põhinegu need siis rassilisel, soolisel, ealisel, religioossel või rahvuslikul erinevusel. Kogu oma senaatorikarjääri vältel üllitas ta rohkem kui 2500 seaduseprojekti, millest mitusada said seadusteks. Peamiselt tegeles ta meditsiini-, sotsiaal- ja haridussfääriga. Ta võitles USA vägede Vietnamis viibimise vastu ja nendesamade vägede Iraaki viimise vastu. Ta oli ka üks peamisi armeenia lobiste – maailma suuremaid armeenlaste õiguste kaitsjaid. Just Edward Kennedy oli see mees, kes tõi avalikkuse ette kõigile tundmatu mustanahalise poliitiku, hilisema USA presidendi Barack Obama.