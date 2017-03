Pakutakse armastuse helisevaid õppetunde

HEILI VAUS-TAMM, 01. märts 2017

Koos publikuga uuritakse erinevaid tundevarjundeid. Ja kus mujal oleks neid veel rohkem, veel sügavamaid, veel kirglikumaid kui vene romanssides! Ootuspäraselt meeletute ja igatsevate seas on ka üllatavaid arendusi, näiteks laulus „Petke mind“ („Обманите меня“) palub noor tegelanna kogenud õukonnadändit, et too annaks talle hea õppetunni ja petaks teda, sest niikuinii tuleb elus pettust kogeda, aga siis oleks noor naine juba karastunud ega saaks niipalju haiget.