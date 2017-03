Haldusreformi käigus sündiva Jõgeva valla tee valimisvõidule algas Õuna puhketalust

JAAN LUKAS, 01. märts 2017

Jõgeva vallas valitakse 27-liikmeline volikogu. „Meie eesmärk on valimised võita. Väga heaks tulemuseks on 14 kohta, kuid rahule jääksime ka 10–12 kohaga. Jõgeva linnas ja Jõgeva vallas on väga tugevad Keskerakonna osakonnad, kelle vahel on olnud pikaajaline tõhus koostöö. Nüüd on meie valimisnimekirjas väärikaid inimesi ja tunnustatud tegijaid ka Torma ja Palamuse vallast. Võimalik, et oma valimisprogrammi laename ka mõne hea mõtte Torma ja Palamuse suurmeestelt Carl Robert Jakobsonilt ja Oskar Lutsult,“ ütles Olgo, kes oli 2013. aasta sügisest kuni 2016. aasta suveni Jõgeva linnapea, praegu aga on vallavanem Tartumaal Laeva vallas. „Kindlasti kuulub meie valimisnimekirja palju inimesi, kes pole ühegi partei nimekirjas, kuid hoolivad oma valla heast käekäigust. Oleme väga huvitatud ja teeme kõik selleks, et meie nimekirjast pääseksid vallavolikogusse esindajad kõigist neljast ühinenud omavalitsusest,“ lisas ta.