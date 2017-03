Sajanda aastapäeva eelproov

Kn, 01. märts 2017

Eesti iseseisvus kuulutati välja 23. veebruaril 1918 Pärnus, rahvale manifesti ettelugemisega „Endla“ teatri rõdult. Päev hiljem kordus see Tallinnas Eesti Panga ruumides – valitud väikesearvulisele publikule. Pärnu ei saanud pealinnaks, sest asus Liivimaa äärel ja riigivõim valitses Tallinnast Toompealt.

Kuid alternatiivne aastapäeva tähistamine on levinud. Paarkümmend aastat tagasi oli aastapäeval vaid kolm rituaali: hommikul Toompeal lipu heiskamine, keskpäeval paraad, õhtul eliidi kogunemine presidendi vastuvõtule.

Hiljutine traditsioon on pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile. See on peaministri võimalus pidada kõnet 24. veebruaril, kuid samuti teiste poliitikute võimalus teleülekande kaudu jõuda inimesteni.