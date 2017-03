Vale meedia?

KESKNÄDAL, 01. märts 2017

Võimalik, et osa ennast ise uhkelt pärisajakirjanikeks või meediaekspertideks kuulutanuid hakkab sellise võrdluse peale protesteerima, väites, et ühel juhul on tegemist vanade ja auväärsete väljaannetega, aga teisel juhul välisriigi propagandakanaliga. Fakt on siiski see, et kui võrrelda nende meediakanalite sisu, suhtuvad valimistel demokraate avalikult toetanud CNN ja New York Times oma riigi presidendisse selgelt vaenulikumalt kui Sputnik meie riigisse. Viimased uudised Eestist põhinevad ju peamiselt ametiasutuste pressiteadetel.