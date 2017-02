Erki Savisaar: Eesti riik ja loodus jääb püsima ka pärast Rail Balticut

22. veebruar 2017

Savisaar ütles, et praeguseks on nii Läti kui ka Leedu jõudnud projektiga paberitel lõpusirgele, Eestis loodetakse planeeringud kinnitada eeldatavasti 2017. aasta teisel poolaastal. Keskerakonna juhitava valitsuse ametisse astumisel olid läbirääkimised Euroopas peetud ning paljud otsusedki tehtud, kaasa arvatud valitud Pärnut läbiv trass. „Alustada uuesti täiesti otsast peale ja loota, et Läti ja Leedu teevad sama ning Euroopa meid järele ootab, on kindlasti liiga optimistlik,“ rääkis Savisaar.

Ta lisas ka, et jutud sellest, et saame Euroopast tulnud raha kasutada kõikjal, kus soovime, ei päde. „Antud rahapotist ehk Euroopa ühendamise rahastust ei oleks Tartu suuna arendamiseks saanud kasutada,“ ütles ta. See aga ei tähenda tema sõnul, et riik laseks senisel raudteel pärast Rail Balticut võssa kasvada. „Kindlasti jääb Tallinn-Tartu-Valga raudtee kaupu ja inimesi vedama ka edaspidi,“ ütles ta.

Ta lisas, et kuigi nii Pärnu kui ka Tartu-Valga trassil on nii miinuseid kui ka plusse, siis Rail Balticu rajamist toetab ta igati. „Täna oleks Euroopa toetusest sellisel määral loobuda väga lühinägelik Eesti inimeste ja kogu Balti piirkonna suhtes. See on Eesti jaoks sajandi projekt ning selle põhjalaskmine oleks hoop meie konkurentsivõimele, kadunud oleks juba kulunud raha ning projekti seiskamisel tuleks pealegi maksta,“ selgitas Savisaar.

Rail Balticu kogumaksumuseks on prognoositud 4,8 miljardit eurot, millest Eestis rajatava osa hinnaks kujuneks 1,3 miljardit. Riigi omafinantseeringuks kujuneks ligi 250 miljonit eurot. Savisaar kinnitas, et juhul kui Euroopa Liidu toetus kujuneb projektile märgatavalt väiksemaks kui on seatud tänased ootused, on võimalik projektist koos Läti ja Leeduga siiski taganeda. „Usun, et tulevased kaubaveod saavad olema piisavad ja raudtee ei saa riigieelarvele olema tohutu koorem,“ ütles riigikogulane.

Ka hajutas ta kahtlust, et Eesti loodus saab olulisel määral kahjustatud. Ta tõdes, et kindlasti on tarastatud raudtee ehitamine mingil määral loomadele segavaks faktoriks, kuid parima võimaliku variandi nimel tehakse tööd. „Iga kümne kilomeetri järele on planeeritud ökodukt, sildade alla on kavandatud läbipääsud inimestele ja loomadele, väikeulukite jaoks on kavandatud truubid ning ka ohutusaed on planeeritud selliselt, et ka hundi suurune loom saab seda kasutada läbipääsuks,“ tõi Savisaar näiteid.

Rail Baltic on kolme Balti riiki läbiv raudtee, mis ühendaks Tallinna Leedu/Poola piiriga. Trass kuulub Põhjamere-Balti transpordikoridori, mille alguspunkt on Helsingi ja lõpp-punkt Rotterdam.

