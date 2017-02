Nädala juubilar ALEKSANDER ELANGO 115

Isegi juba silmapaistvalt eakas Aleksander Elango võttis sõna ka aktuaalsetel poliitikateemadel. Nii ei pooldanud ta Eesti astumist Euroopa Liitu, sest kartis, et see organisatsioon on liigselt allutatud Saksamaa diktaadile. 2000. aastal antud intervjuus „Postimehele” on ta ajaloole tagasi vaadates väljendanud arvamust, et Päts ja Laidoner tegid arukalt, kui omavahel kokku leppisid ja vabadussõdalased kõrvale surusid. Elangole ei meeldinud liigne reklaamirohkus ajakirjanduses, kuid samas ta mõistis, et ärihuvides on see paratamatu. Kõrgeealist teadusmeest häiris ka see, et tema meelest tundus Eestis võim liiga kitsa kildkonna käes olevat; Elango nimetas seda „10 protsendi diktatuuriks”.