Repliik ajaloo ja tänapäeva teemadel

ELMAR HOLLMANN, 22. veebruar 2017

Lobjakas leiab, et Päts ei olnud üldse seaduslik (legitiimne) president. Ajalugu räägib midagi muud. Päts oli Päästekomitee esimees, Ajutise Valitsuse pea- ja sõjaminister, riigivanem ja lõpuks esimene Eesti Vabariigi president. Pätsi juhtimisel toimus Vabadussõjast räsitud riigi majanduse ülesehitamine, riikliku tunnustuse võitmine ja diplomaatiliste suhete sisseseadmine välisriikidega.

Tänu Pätsile seda ei juhtunud ja me võime nautida vabadust oma iidsel kodumaal. Kahjuks vabaduse realiseerimisel esineb meil tõsiseid probleeme. 17 aastat „oravate“ võimutsemist on põllumajanduse laostanud ja paarsada tuhat eestlast on siirdunud võõrsile. Lisaks olematud suhted idanaabriga ja vaesuse võidukäik riigis.