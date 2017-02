Visiit viis Keskfraktsiooni Toompealt Võrumaa kuplite vahele

ANDRE HANIMÄGI, 22. veebruar 2017

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu sõnas, et fraktsioon on võtnud eesmärgiks külastada erinevaid Eestimaa paiku, et kohtuda inimestega silmast-silma ning selgitada peaministrierakonna poliitikat ja otsuseid. „Meie jaoks on väga oluline kuulda, millised on inimeste mured ja rõõmud väljaspool Toompead ja Tallinnat,“ rõhutas Sarapuu.

Keskfraktsiooni liikmetele avaldas muljet Väimelas asuv kompetentsikeskus Tsenter, mis riigikogulase Valeri Korbi hinnangul on Lõuna-Eesti ettevõtjatele innovatsiooniks hädavajalik. „Kui ettevõtjatel on kõrval keegi, kes suunab, aitab, julgustab ja õpetab, on see firmadele, piirkonnale ning kokkuvõttes kogu riigile väga vajalik,“ sõnas riigikogulane. Tema hinnangul on kompetentsikeskusel oluline roll noorte harimisel, et nende silm tootvale tööle minekuks särama lööks. „3D-masinad, puidule kõrgekvaliteetsete piltide printimine ja muud tehnoloogilised võimalused võiksid noortele kindlasti huvi pakkuda. Elu on edasi läinud, ametid ja teadmised on muutunud ning ettevõtjadki peavad uuendustega kaasas käima, et konkureerida nii töötajate kui ka turgude pärast,“ selgitas Korb.