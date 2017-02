Kui tõene on Kantar Emori uuring?

ANDRUS TAMM, 22. veebruar 2017

Kui arvestame eelnevate aastate küsitlusi näiteks Narvas, siis on siin vaieldamatult olnud populaarseim Keskerakond; teised erakonnad jäävad kaugele maha. Sotsidel on, võrreldes teiste tahapoole jäävate erakondadega, olnud veidi parem olukord, kuid seegi jääb suurusjärku umbes 20%. Viimane Narvas läbi viidud sotsioloogiline küsitlus (osalejaid 268) näitas, et populaarseim erakond on siin ligi 50-protsendise toetusega Keskerakond, kellele järgnesid sotsid 21%-iga. Võrdluseks saab tuua reformikate ja IRL-i 8%. Kusjuures see uuring ei näita nende poolt hääletada soovivate arvu, vaid positiivset suhtumist. 2014. aastal olid Keskerakonna ja sotside vastavad suhtarvud 50% ja 14%. Pöördarvudesse panduna oli negatiivne suhtumine Keskerakonda 12% ja sotsidesse 23%.