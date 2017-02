Jüri Ratas: Kõrge reiting tõestab, et Keskerakond on õigel teel

Kn, 22. veebruar 2017

Peaminister tänas Eesti inimesi jätkuva usalduse ja toetuse eest erakonnale ning eesmärgipärasele poliitikale. "Keskerakonna toetus on alates novembris valitsusvastutuse võtmisest veelgi tõusnud, mis tõestab, et oleme õigel teel. Keskerakond on Eesti riigi juhtimisse toonud tagasi mitmed olulised teemad ja väärtused, mis on seni liialt vähe tähelepanu saanud. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, toetused maaelule, õpetajate palgatõus ning kohalike omavalitsuste tugevdamine on mõned kaalukad näited meie poliitikast," ütles Ratas.