Edgar Savisaare protsess algab juunis

22. veebruar 2017

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab andis mõista, et kuna nii Savisaare kui ka Keskerakonna süüdistused on seotud, on ka kaitsetaktika vähemalt esialgu sama. "Me ei saa ju öelda, et üks kaitsetaktika on selles episoodis, kus on Keskerakond, ja teine kaitsetaktika on episoodis, milles süüdistatakse Edgar Savisaart. See episood, mis on konkreetselt Edgar Savisaare ja Keskerakonna vastu, on ju üksühele sama," kinnitas ta Delfile.