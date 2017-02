Linnapeakandidaadi küsimus ja Tallinna valimised

RAIMOND KALJULAID, 22. veebruar 2017

K ogu Eestis peab lõpetama seisaku. Palgad peavad jälle kasvama hakkama, töökohad peavad tagasi tulema, pensionäride sissetulekud peavad suurenema. Kuni Eesti poliitika keerleb peamiselt selle ümber, kes mida saab, ei pääse me seisakust välja.

Keskerakonna linnapeakandidaadi kinnitab Keskerakond siis, kui on selleks valmis.

K üsitlused näitavad, et inimeste meelest on Keskerakond Tallinnas siiamaani teinud väga head tööd. Reformierakond, sotsid ja IRL on, samal ajal riigis võimul olles, pealinnale vaid kaikaid kodaratesse loopinud.

Keskerakonnal on Tallinnas päris kindlasti kõige kogenumad ja kõige pädevamad inimesed. See on väga tähtis. Vastutustundetu on vastutusrikastesse ametitesse edutada selleks ebapädevaid inimesi. Meenutage Taavi Rõivast peaministrina!

Reformierakonna kandidaat möödunud valimistel oli Valdo Randpere. Keegi ei võtnud tõsiselt, et ta sobib linnapeaks. Sel korral ei ole oravate linnapeakandidaat kloun, kuid kas keegi tõesti usub, et Michal hakkab südamega tegelema munitsipaalpoliitika ja kommunaalküsimustega, ehitama eakate päevakeskusi ning munitsipaalmaju noortele peredele?

K eskerakonna tugevuseks on teistest parem ja teovõimelisem meeskond, tugevamad nimekirjad, tugevam programm ning oskus kuulata inimesi, rääkida inimestega ning arvestada inimestega.

Valijatel oli pikka aega võimalik võrrelda, kuidas juhiti riiki Reformierakonna poolt ning pealinna Keskerakonna poolt.

V iimase kuu-kahe jooksul on välja tulnud, et Reformierakond ja nende lähikondlased on ajanud oma käe väga sügavale maksumaksja taskusse. Eesti riiki juhiti eliidi poolt ja ainult eliidi huvides.

Kui majandus kasvas, siis Reformierakonna juhtimisel said sellest kasu ainult rikkad. Kui tuli majanduslangus, siis kaotasid lihtsad inimesed esimestena oma sissetulekud, palgad ja töökohad.

R eformierakonda aitasid selle poliitika elluviimisel nii sotsid kui ka isamaalased. Samad poliitikud tahavad nüüd pääseda võimu juurde Eesti suurimas omavalitsuses. Kindlasti toetavad neid selles kinnisvaraarendajad ja ärimehed, kes unistavad headest tehingutest.

M is saab siis, kui Reformierakond moodustab linnavalitsuse?

Tasuta ühistransport erastatakse, munitsipaalehitus lõpetatakse, sest Reformierakond on seda alati pidanud raiskamiseks. Põhja-Tallinnas kasvavad kinnisvara hinnad kiiresti. Mitmed sotsiaal- ja munitsipaalmajad asuvad väga magusatel kruntidel. Kindlasti leitakse ettekääne munitsipaalelamute müümiseks. Tekivad uued sundüürnikud.

E es on väga raske aasta. Keskerakonnal tuleb end valijale tuhat korda tõestada, kuid sealjuures ei maksa unustada, miks me seda teeme.

Mitte võimu pärast, mitte kõrgete ametite pärast, isegi mitte linnapea koha pärast. See huvitab kõiki teisi. Meie töötame selle nimel, et Tallinnas jätkuks Keskerakonna poliitika, mis tõesti arvestab kõigi inimestega. Mis arvestab linlasega bussis, arvestab jalakäijaga, arvestab eakate tallinlaste ja lastega peredega.

Keskerakond ei murdnud Reformierakonna võimu riigis selleks, et nad saaksid oma poliitikat nüüd pealinnas ja teistes omavalitsustes ellu viima hakata. See on kohalike valimiste põhiküsimus.

RAIMOND KALJULAID,

Keskerakonna juhatuse liige,

Põhja-Tallinna linnaosa vanem

