Helmut Hallemaa:riigiametid täituksid nii Võrus, Valgas kui ka Viljandis

15. veebruar 2017

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja riigireformi komisjoni liige Helmut Hallemaa rõhutas, et on vara veel ühe visandi järgi teha järeldusi, kuid plaan tuua elu väikelinnadesse tagasi on kiiduväärt. "Viimane aeg on lõpetada keskendumine Tallinnale. Eesmärk peab olema see, et igas Eestimaa kohas oleks elu võimalik, vastasel juhul sõidavad tulevikus eestlased pealinnast välja vaid võssa kasavanud isakodu vaatama," tõdes Hallemaa.

Viljandi omavalitsustegelane lisas, et elu on võimalik ka väikelinnades ning töökäsi jaguks kõikidesse ametitesse. "Pealinnas töötajad ei ole kõik igipõlised tallinlased, vaid Viljandist, Pärnust, Valgast, Narvast ja igalt poolt mujalt pärit inimesed, kel pärast ülikooli lõppu ei olnud võimalust kodulinna naasta just töökoha puudumise tõttu," leidis Hallemaa. Ta lisas, et võimaluse korral vahetaksid paljud noored ja pered Tallinna kiireloomulise elu väikelinna vastu tagasi ja seda võimalust tulebki pakkuda. Töökohtadega saaks hoo sisse sisetarbimine, muutuks nukker seis kinnisvaras ja paraneks inimeste eluolu.

Ta lisas, et juba täna töötavad erinevad riigiasutused, kas või osaliselt, erinevates kohtades ja saavad hakkama. Ametite kolimise võimalikkust näitab ka vanglate keskasutuse viimine Jõhvi. Küll aga sõnas riigikogulane, et mõistab ka reformi ohte, selle kulu ja hirme seoses kolimisega. "Seepärast peavadki kõik erakonnad ja eksperdid ajama ühte asja, konstruktiivset kriitikat, kuid mitte poliitilist sõnasõda. Riigireform on vajalik, kuid kuidas seda kõige paremini teha on meil ühiselt vaja leida," ütles Hallemaa.

Viimati muudetud: 15.02.2017

Jaga

|