Sõna sekka Eesti, Euroopa ja maailma asjus

KALJU MERTSINA, 15. veebruar 2017

Alustame Eestist. Kakskümmend viis aastat pärast nõukogude korra lagundamist on Eesti rahvale näidanud, et parlamentarism kui riiklik valitsemisvorm ei õigusta end poliitiliselt, pakkumaks jõudmist heaoluühiskonda.

Aasta-aastalt elujärg ja toimetulek suuremal osal elanikkonnast halveneb. Mingil abstraktsel põhjusel ei soovi haritud inimesed Riigikogus üldse süüvidagi põhjustesse, miks ühiskonna vaesumine aina süveneb. Kogu energia kulub Riigikogus erakondade omavahelisele kemplemisele ja soovile domineerida.

Tahes-tahtmata meenubki Konstantin Pätsi 1934. aasta võimupööre, kus ammendus parlamentarism ja üksainus inimene Pätsi isikus oli võimeline juhtima riiki. See, et ta nägi stalinlikule režiimile vastuhakkamises eestluse hävingut, sundiski peale baaside lepingu jne. Päts riigivanemana suutis ära hoida suure hävingu, ja au talle selle eest!

Ka praeguses Eestis leidub riigimees, kes on näidanud koonderakondlikus valitsuses peaministrina, püüdes arendada sotsiaalset turumajandust, et autoritaarne valitsemisstiil suudaks ühiskonna heaoluni viia. See geneetiliselt tark inimene on härra Tiit Vähi, kes on võimekam ja ettevõtlikum, kui oli seda Päts.

Presidentaalsele, autoritaarse juhtimisstiiliga

Eesti Vabariigile kuulub tulevik, ja see aeg tuleb, kõigest vastuseisust hoolimata. Lugesin „Maalehest” Gorbatšovi arvamust, et NSV Liit taastatakse vabatahtlikus liitumises endiste liiduvabariikide ja Venemaa vahelise lepinguga. Elame-näeme.

Ainult et kas Savisaar ja Rüütel tunnistavad, et nemad olid põhitegijad Eesti eraldumisel NSV Liidust ja on põhisüüdlased sellisel rahva vaesumise protsessil kapitalistlikus riigikorralduses.

Tuleb aeg, kui Karl Marxi sotsialistliku ideoloogia idee rakendub kõigile inimestele planeedil Maa. Kaovad ära sõjad ja konfrontatsioonid riikide vahel ning maailm muutub relvavabaks. Ressurss, mis kulus relvastusele, rakendub kogu inimkonna heaolu suurendamisel, ja kurjus hävineb...

Euroopa Liit peab jääma püsima

Sest vastasel juhul võib Kolmanda Maailmasõja päästik asuda uuesti Saksamaal, kes Euroliidu lagunedes jääb üksinda. Brüsseli ametnikud peavad üles näitama ettenägelikku tarkust, et ainult koos Venemaaga on võimalik Euroopa Ühendriikide ehk Euroopa Föderatsiooni loomine, mis muudab mõttetuks ka praeguse võidurelvastumise. Jõudu ja edu teile selleks Brüsselis!

Mis puutub poliitilisse pöördesse USA-s,

siis arvan, et Donald Trump on kui Messias, koos Venemaa presidendi Putiniga. Nad kindlustavad maailma sõdadest hoidumise strateegia ning koos Hiina ja Euroliiduga saavad need neli põhitegijat maailmas omad geopoliitilised mõjutsoonid.

Õnne maailma rahulikuks arenguks soovib

KALJU MERTSINA Viljandimaalt

Viimati muudetud: 15.02.2017

Jaga

|